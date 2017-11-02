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Posted 2 ноября 2017, 11:47

Published 2 ноября 2017, 11:47

Modified 1 октября, 14:54

Updated 1 октября, 14:54

Власти планируют поднять взносы на капремонт на Дону на четверть — до 9 руб

2 ноября 2017, 11:47
В Ростовской области размеры взносов на капитальный ремонт планируют поднять с 2019 года минимум на четверть – с 7,17 до 9 рублей, сообщил на заседании круглого стола по сохранению исторического облика города Ростова-на-Дону в четверг замгубернатора Ростовской области Сергей Сидаш.

По словам замгубернатора, связано это с тем, что в регионе с каждым годом увеличивается число домов, которые будут капитально отремонтированы в рамках региональной программы.

"В этом году мы пока выкручиваемся и не поднимаем взносы, но постепенно их нужно повышать. На сколько – сейчас этот вопрос просчитывается и досконально изучается в министерстве ЖКХ. Предварительно, до 9 рублей однозначно будем рассматривать вопрос о поднятии. Но не факт, что губернатор это примет", - сказал Сидаш.

Обсудить вопрос о росте взносов планируют в 2018 году, а поднять, в случае принятия положительного решения, уже с 2019 года.

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