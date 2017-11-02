Власти планируют поднять взносы на капремонт на Дону на четверть — до 9 руб

Posted 2 ноября 2017, 11:47
Published 2 ноября 2017, 11:47
Modified 1 октября, 14:54
Updated 1 октября, 14:54
По словам замгубернатора, связано это с тем, что в регионе с каждым годом увеличивается число домов, которые будут капитально отремонтированы в рамках региональной программы.
"В этом году мы пока выкручиваемся и не поднимаем взносы, но постепенно их нужно повышать. На сколько – сейчас этот вопрос просчитывается и досконально изучается в министерстве ЖКХ. Предварительно, до 9 рублей однозначно будем рассматривать вопрос о поднятии. Но не факт, что губернатор это примет", - сказал Сидаш.
Обсудить вопрос о росте взносов планируют в 2018 году, а поднять, в случае принятия положительного решения, уже с 2019 года.