Власти планируют поднять взносы на капремонт на Дону на четверть — до 9 руб

"В этом году мы пока выкручиваемся и не поднимаем взносы, но постепенно их нужно повышать. На сколько – сейчас этот вопрос просчитывается и досконально изучается в министерстве ЖКХ. Предварительно, до 9 рублей однозначно будем рассматривать вопрос о поднятии. Но не факт, что губернатор это примет", - сказал Сидаш.