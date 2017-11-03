Федеральные власти поддержат проекты развития региона студентов из Ростова

В голосовании принимают участие 10 инициатив, подготовленных учащимися ДГТУ, касающиеся экономического, технологического, социального развития донского региона.
На днях Национальный фонд подготовки кадров отобрал площадки, на которых будут апробированы управленческие модели взаимодействия вуза с областью. ДГТУ вошел в список победителей, состоящий из 13 опорных вузов РФ, предложив помимо управленческих моделей, предусматривающих взаимодействие власти, экономики и общества, также представляющие собой ценность проекты учащихся.
Проекты ростовских студентов касаются решения проблем различных целевых аудиторий, затрагивают как технологическую, так и социальную тематику. Лучшие из сотни представленных инициатив получат возможность принять участие в форуме "Вузы как центры пространства создания инноваций".
Мероприятие организуют в Белгороде в конце декабря. Авторы лучших работ будут отмечены грантами, которые дадут возможность студентами воплотить в жизнь свои идеи. Победителей также ждет встреча с главой Минобразования РФ Ольгой Васильевой. Руководители проектов посетят тренинг в инновационном центре "Сколково" в Москве.