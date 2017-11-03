Федеральные власти поддержат проекты развития региона студентов из Ростова

Мероприятие организуют в Белгороде в конце декабря. Авторы лучших работ будут отмечены грантами, которые дадут возможность студентами воплотить в жизнь свои идеи. Победителей также ждет встреча с главой Минобразования РФ Ольгой Васильевой. Руководители проектов посетят тренинг в инновационном центре "Сколково" в Москве.