"МРСК Юга" требует через суд 79 млн руб с астраханской энергокомпании

"Заявление с претензиями о неисполнении и ненадлежащем исполнении обязанностей от "МРСК Юга" поступило 1 ноября, судебное заседание назначили на 29 ноября", - указано в документах.
"Астраханская энергосбытовая компания" зарегистрирована в 2005 году, является структурой, появившейся в результате реорганизации ОАО "Астраханьэнерго". Занимается энергоснабжением Астраханской области.
"МРСК Юга" занимается передачей электроэнергии и техподсоединением к распределительным электросетям. При выручке от продажи в 2016-м более 31 миллиарда рублей компания понесла убытки в размере, превышающем 1 миллиард рублей.
Напомним, ранее Арбитражный суд признал недействительной сделку "МРСК Юга" с обанкротившейся "Калмыцкой энергетической компанией" на 21 миллион рублей. Кроме того, "МРСК Юга" через суд заставили допустить строительную компанию к участию в конкурсе подрядчиков.
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