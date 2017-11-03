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"МРСК Юга" требует через суд 79 млн руб с астраханской энергокомпании

3 ноября 2017, 12:09
"МРСК Юга" подала исковое заявление на сумму в 79 миллионов рублей в отношении ПАО "Астраханская энергосбытовая компания", следует из материалов в электронной картотеки Арбитражного суда.

"Заявление с претензиями о неисполнении и ненадлежащем исполнении обязанностей от "МРСК Юга" поступило 1 ноября, судебное заседание назначили на 29 ноября", - указано в документах.

"Астраханская энергосбытовая компания" зарегистрирована в 2005 году, является структурой, появившейся в результате реорганизации ОАО "Астраханьэнерго". Занимается энергоснабжением Астраханской области.

"МРСК Юга" занимается передачей электроэнергии и техподсоединением к распределительным электросетям. При выручке от продажи в 2016-м более 31 миллиарда рублей компания понесла убытки в размере, превышающем 1 миллиард рублей.

Напомним, ранее Арбитражный суд признал недействительной сделку "МРСК Юга" с обанкротившейся "Калмыцкой энергетической компанией" на 21 миллион рублей. Кроме того, "МРСК Юга" через суд заставили допустить строительную компанию к участию в конкурсе подрядчиков.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Экономика
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