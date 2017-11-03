Пользователи Facebook обвинили соцсеть в прослушке

Posted 3 ноября 2017, 10:23
Published 3 ноября 2017, 10:23
Modified 1 октября, 13:33
Updated 1 октября, 13:33
"Пользователи заметили, что соцсеть предлагает им контекстную рекламу, подходящую по тем интересам, о которых они нигде не указывали и не искали связанной с ней информации", - сказано в публикации.
Подозрение приняло масштабные формы после того, как один из пользователей Twitter предложил всем желающим в прямом эфире рассказать о случаях использования Facebook голосовых данных со смартфонов в рекламных целях.
Руководство соцсети обвинения отвергло, заявив, что контекстная реклама выдается на основе указанных человеком данных.
р3