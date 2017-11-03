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Posted 3 ноября 2017, 10:23

Published 3 ноября 2017, 10:23

Modified 1 октября, 13:33

Updated 1 октября, 13:33

Пользователи Facebook обвинили соцсеть в прослушке

3 ноября 2017, 10:23
Пользователи Facebook обвинили социальную сеть в прослушивании разговоров через микрофоны, эти сведения опубликовал "Мир 24".

"Пользователи заметили, что соцсеть предлагает им контекстную рекламу, подходящую по тем интересам, о которых они нигде не указывали и не искали связанной с ней информации", - сказано в публикации.

Подозрение приняло масштабные формы после того, как один из пользователей Twitter предложил всем желающим в прямом эфире рассказать о случаях использования Facebook голосовых данных со смартфонов в рекламных целях.

Руководство соцсети обвинения отвергло, заявив, что контекстная реклама выдается на основе указанных человеком данных.

р3

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