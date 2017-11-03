Строительная компания в Ростове пытается отсудить у "МРСК Юга" 33 млн руб

Posted 3 ноября 2017, 12:59
Published 3 ноября 2017, 12:59
Modified 1 октября, 13:32
Updated 1 октября, 13:32
Сумма требований истца превысила 33 миллиона рублей. Строительная компания подала иск 2 ноября 2017 года. Подробная информация о требованиях отсутствует.
ООО "Южный центр строительных технологий" занимается строительством жилых и нежилых зданий. По данным системы СПАРК, генеральным директором преприятия является Светлана Огаркова. По итогам 2016 года, выручка компании от продажи составила 15,7 миллиона рублей, чистая прибыль — всего 154 тысячи рублей.
ПАО "МРСК Юга" специализируется на передаче электроэнергии и техподсоединении к распределительным электросетям. Выручка от продажи по итогам прошлого года превысила 31 миллиард рублей, убытки компании составили миллиард рублей.
Ранее Арбитражный суд признал недействительной сделку "МРСК Юга" с обанкротившейся "Калмыцкой энергетической компанией" на 21 миллион рублей. Кроме того, "МРСК Юга" через суд заставили допустить строительную компанию к участию в конкурсе подрядчиков.
р2