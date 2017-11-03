Строительная компания в Ростове пытается отсудить у "МРСК Юга" 33 млн руб

Ранее Арбитражный суд признал недействительной сделку "МРСК Юга" с обанкротившейся "Калмыцкой энергетической компанией" на 21 миллион рублей. Кроме того, "МРСК Юга" через суд заставили допустить строительную компанию к участию в конкурсе подрядчиков.