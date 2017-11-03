rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 ноября 2017, 12:59

Published 3 ноября 2017, 12:59

Modified 1 октября, 13:32

Updated 1 октября, 13:32

Строительная компания в Ростове пытается отсудить у "МРСК Юга" 33 млн руб

3 ноября 2017, 12:59
Компания "Южный центр строительных технологий", зарегистрированная в Ростове-на-Дону, подала многомиллионный иск к "Межрегиональной распределительной сетевой компании", следует из документов на сайте Арбитражного суда.

Сумма требований истца превысила 33 миллиона рублей. Строительная компания подала иск 2 ноября 2017 года. Подробная информация о требованиях отсутствует.

ООО "Южный центр строительных технологий" занимается строительством жилых и нежилых зданий. По данным системы СПАРК, генеральным директором преприятия является Светлана Огаркова. По итогам 2016 года, выручка компании от продажи составила 15,7 миллиона рублей, чистая прибыль — всего 154 тысячи рублей.

ПАО "МРСК Юга" специализируется на передаче электроэнергии и техподсоединении к распределительным электросетям. Выручка от продажи по итогам прошлого года превысила 31 миллиард рублей, убытки компании составили миллиард рублей.

Ранее Арбитражный суд признал недействительной сделку "МРСК Юга" с обанкротившейся "Калмыцкой энергетической компанией" на 21 миллион рублей. Кроме того, "МРСК Юга" через суд заставили допустить строительную компанию к участию в конкурсе подрядчиков.

р2

#Анна Петрова#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика