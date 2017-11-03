В Ростове пассажиры не будут платить за проезд при сломанном валидаторе

Posted 3 ноября 2017, 08:13
Published 3 ноября 2017, 08:13
Modified 1 октября, 13:57
Updated 1 октября, 13:57
"Если сломан валидатор и у пассажира нет наличных денег, то он может не платить", - сказано в сообщении.
Отмечается, что с водителями проведут инструктажи по данному поводу. При нарушениях будут приниматься штрафные санкции.
Местных жителей призвали сообщать о нарушениях.
Ранее несколько транспортных организаций заявили RostovGazeta, что пассажиры должны платить за проезд наличными, если валидатор не работает.
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