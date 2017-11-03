В Ростове пассажиры не будут платить за проезд при сломанном валидаторе

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Власти Ростова-на-Дону рассказали, что в гортранспорте при сломанном терминале оплаты пассажиры не обязаны будут платить за проезд, информирует горадминистрация.

"Если сломан валидатор и у пассажира нет наличных денег, то он может не платить", - сказано в сообщении. Отмечается, что с водителями проведут инструктажи по данному поводу. При нарушениях будут приниматься штрафные санкции. Местных жителей призвали сообщать о нарушениях. Ранее несколько транспортных организаций заявили RostovGazeta, что пассажиры должны платить за проезд наличными, если валидатор не работает. р1 Вы пользуетесь общественным транспортом? Да Нет Проголосовать Проголосовало: 0 чел.