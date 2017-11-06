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"Ашан" в Ростове предложил покупателю вернуть банку ананасов с тараканом

6 ноября 2017, 13:18
В гипермаркете "Ашан" в Ростове-на-Дону предложили покупателю вернуть банку с ананасами, в которой был обнаружен мертвый таракан, сообщили RostovGazeta в самом магазине.

Ростовчанин приобрел банку консервированных ананасов кольцами с тараканом в гипермаркете на Пойменной, 1.

"Вы можете вернуть данный товар с чеком, только желательно захватите с собой и саму банку с насекомым, чтобы мы могли сфотографировать и предъявить поставщику", - сказал RostovGazeta представитель магазина.

По словам собеседника агентства, при себе нужно иметь банковскую карту, которой расплатился покупатель, если расчет был безналичный. В магазине также отметили, что будут изымать и другие банки с ананасами. "По данному факту пройдет проверка", - отметили в магазине.

Компания "Вега" поставляет консервированные продукты также в супермаркеты сети "Перекресток", "Лента" и др.

Ранее в "Ашане" нашли банку сметаны "Кубанской буренки" (бренд "Вимм-Билль-Дана") с плесенью. Гипермаркет попросил поставщика проверить продукцию.

Вы покупали когда-либо испорченные продукты в супермаркете?
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