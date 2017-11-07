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"Мишкино" на Дону уличили в незаконном использовании гидросооружений

7 ноября 2017, 15:53
В хуторе Александровка Ростовской области во время проверки выяснилось, что предприятие "Мишкино" использует гидросооружения без необходимого разрешения, информирует Ростехнадзор.

"Кроме того, отсутствовала утвержденная органом надзора декларация безопасности комплекса гидротехнических сооружений. Также не был организован контроль за этими объектами", - сказано в сообщении.

Помимо этого, в компании не было проектных решений по предотвращению и локализации возможных аварий на комплексе сооружений.

В итоге вынесли предписание с требованием устранить нарушения. Недочеты необходимо исправить до ноября 2018 года.

Также главного энергетика компании привлекли к административной ответственности. Его оштрафовали на 2 тысячи рублей.

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Справедливое наказание?
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