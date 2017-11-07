"Мишкино" на Дону уличили в незаконном использовании гидросооружений

"Кроме того, отсутствовала утвержденная органом надзора декларация безопасности комплекса гидротехнических сооружений. Также не был организован контроль за этими объектами", - сказано в сообщении.
Помимо этого, в компании не было проектных решений по предотвращению и локализации возможных аварий на комплексе сооружений.
В итоге вынесли предписание с требованием устранить нарушения. Недочеты необходимо исправить до ноября 2018 года.
Также главного энергетика компании привлекли к административной ответственности. Его оштрафовали на 2 тысячи рублей.
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