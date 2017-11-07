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Руководителей "Кингкоул" будут судить на Дону за преднамеренное банкротство

7 ноября 2017, 17:59
В Ростовской области в суд передали уголовное дело в отношении руководителей организации "Кингкоул", обвиняемых в преднамеренном банкротстве предприятий, информирует Генпрокуратура РФ.

"Было утверждено обвинительное заключение. Коммерсанты заключали контракты, при которых специально увеличивалась задолженность предприятий", - сказано в сообщении.

Отмечается, что руководители компании перечисляли деньги на счета третьих лиц. В итоге предприятия не могли выполнять обязательства.

Деятельность прекратили компании "Алмазная" и "СпецУглеСтрой". Размер ущерба превысил 1 миллиард рублей. Также были сокращены свыше тысячи работников.

Ранее был осужден гендиректор "Кингкоула" за невыплату зарплаты работникам.

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Вам когда-нибудь задерживали зарплату?
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