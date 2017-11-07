Руководителей "Кингкоул" будут судить на Дону за преднамеренное банкротство

В Ростовской области в суд передали уголовное дело в отношении руководителей организации "Кингкоул", обвиняемых в преднамеренном банкротстве предприятий, информирует Генпрокуратура РФ.