Ростовчанка сожгла глаза баллончиком любовнице экс-супруга

Вечером в воскресенье во дворе дома по улице Шеболдаева повздорили бывшая и нынешняя жена местного жителя. Крики и оскорбления в какой-то момент перешли в драку. Бывшая жена достала перцовый баллончик и брызнула несколько раз в глаза новой возлюбленной ее экс-супруга. Немного "перца" попало в глаза и мужчине, который стал причиной раздора. Пострадавших увезли в больницу с химическим ожогом глаз.