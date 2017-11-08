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Posted 8 ноября 2017, 09:29

Published 8 ноября 2017, 09:29

Modified 1 октября, 13:43

Updated 1 октября, 13:43

Ростовчанка сожгла глаза баллончиком любовнице экс-супруга

8 ноября 2017, 09:29
Сотрудники полиции проводят проверку по факту нападения с помощью перцового баллончика на жительницу Ростова-на-Дону в воскресенье, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы ГУ МВД по региону.

Вечером в воскресенье во дворе дома по улице Шеболдаева повздорили бывшая и нынешняя жена местного жителя. Крики и оскорбления в какой-то момент перешли в драку. Бывшая жена достала перцовый баллончик и брызнула несколько раз в глаза новой возлюбленной ее экс-супруга. Немного "перца" попало в глаза и мужчине, который стал причиной раздора. Пострадавших увезли в больницу с химическим ожогом глаз.

"По данному факту проводится проверка", - отметили в ведомстве. Материалы дела будут направлены в скором времени суд.

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