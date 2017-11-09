Долги банкротов в Ростовской области достигли 18,7 млрд рублей

"По состоянию на 1 октября текущего года количество должников-банкротов с учетом граждан, в отношении которых введена процедура банкротства, составила 1671 единицу. Общая сумма задолженности достигла 18,7 миллиарда рублей. При этом доля задолженности граждан немного превысила 1%", - сказал Гурба.