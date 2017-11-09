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Posted 9 ноября 2017, 09:12

Published 9 ноября 2017, 09:12

Modified 1 октября, 15:12

Updated 1 октября, 15:12

Долги банкротов в Ростовской области достигли 18,7 млрд рублей

9 ноября 2017, 09:12
Долги несостоятельных предприятий и физических лиц в Ростовской области на начало октября текущего года достигли 18,7 миллиарда рублей, сообщил на подведении итогов работы налоговой службы в регионе заместитель полномочного представителя президента РФ в ЮФО Владимир Гурба.

На 1 сентября текущего года количество средств в рублях, размещенных на счетах банков в Ростовской области, по организациям и физлицам составляет 98,8 миллиарда рублей, свидетельствуют данные ЦБ.

"По состоянию на 1 октября текущего года количество должников-банкротов с учетом граждан, в отношении которых введена процедура банкротства, составила 1671 единицу. Общая сумма задолженности достигла 18,7 миллиарда рублей. При этом доля задолженности граждан немного превысила 1%", - сказал Гурба.

По его словам, власть должна способствовать реабилитации и восстановлению платежеспособности должника. "Очень просто убить производство. Поддержать, восстановить и создать условия очень сложно", - сказал он.

Гурба вспомнил пример шахтерских предприятий Ростовской области, когда из-за банкротства предприятия властям пришлось изыскивать около 180 миллионов рублей, чтобы погасить долги по заработной плате.

#Экономика#Новости
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