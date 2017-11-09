Долги банкротов в Ростовской области достигли 18,7 млрд рублей

Posted 9 ноября 2017, 09:12
Published 9 ноября 2017, 09:12
Modified 1 октября, 15:12
Updated 1 октября, 15:12
На 1 сентября текущего года количество средств в рублях, размещенных на счетах банков в Ростовской области, по организациям и физлицам составляет 98,8 миллиарда рублей, свидетельствуют данные ЦБ.
"По состоянию на 1 октября текущего года количество должников-банкротов с учетом граждан, в отношении которых введена процедура банкротства, составила 1671 единицу. Общая сумма задолженности достигла 18,7 миллиарда рублей. При этом доля задолженности граждан немного превысила 1%", - сказал Гурба.
По его словам, власть должна способствовать реабилитации и восстановлению платежеспособности должника. "Очень просто убить производство. Поддержать, восстановить и создать условия очень сложно", - сказал он.
Гурба вспомнил пример шахтерских предприятий Ростовской области, когда из-за банкротства предприятия властям пришлось изыскивать около 180 миллионов рублей, чтобы погасить долги по заработной плате.