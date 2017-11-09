Маршрутки на Красноармейской в Ростове заменят на автобусы к ЧМ

"Автобусы на газомоторном топливе будут курсировать по улице Большая Садовая. Все они будут оснащены системами видеонаблюдения и кондиционерами. Число автобусов малой вместимости на улице Красноармейской сократится, они будут заменены на автобусы большой вместимости", - сказал Лебедев.