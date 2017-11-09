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Posted 9 ноября 2017, 09:51

Published 9 ноября 2017, 09:51

Modified 1 октября, 14:05

Updated 1 октября, 14:05

Маршрутки на Красноармейской в Ростове заменят на автобусы к ЧМ

9 ноября 2017, 09:51
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Новости Ростова
Большую часть маршруток, курсирующих по улице Красноармейской в Ростове-на-Дону, заменят на автобусы большой вместимости, сообщил в четверг замглавы администрации города по транспорту Евгений Лебедев.

На днях состоялся конкурс по приобретению автобусов. По словам Лебедева, планируется приобрести 25 автобусов марки НефАЗ на газомоторном топливе и 75 дизельных автобусов марки МАЗ.

"Автобусы на газомоторном топливе будут курсировать по улице Большая Садовая. Все они будут оснащены системами видеонаблюдения и кондиционерами. Число автобусов малой вместимости на улице Красноармейской сократится, они будут заменены на автобусы большой вместимости", - сказал Лебедев.

По его словам, город также планирует восстановить троллейбусное движение и вернется к вопросу строительства метро после чемпионата мира.

#Город#Новости Ростова#Новости
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