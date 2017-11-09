Маршрутки на Красноармейской в Ростове заменят на автобусы к ЧМ

Posted 9 ноября 2017, 09:51
Published 9 ноября 2017, 09:51
Modified 1 октября, 14:05
Updated 1 октября, 14:05
На днях состоялся конкурс по приобретению автобусов. По словам Лебедева, планируется приобрести 25 автобусов марки НефАЗ на газомоторном топливе и 75 дизельных автобусов марки МАЗ.
"Автобусы на газомоторном топливе будут курсировать по улице Большая Садовая. Все они будут оснащены системами видеонаблюдения и кондиционерами. Число автобусов малой вместимости на улице Красноармейской сократится, они будут заменены на автобусы большой вместимости", - сказал Лебедев.
По его словам, город также планирует восстановить троллейбусное движение и вернется к вопросу строительства метро после чемпионата мира.