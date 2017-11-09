Метро в Ростове будет наземным — власти

"Проект метро будет активно разрабатываться, начиная со следующего года. Это будет наземное метро, с частичным уходом под землю на некоторых участках. Мы изучили опыт зарубежных коллег, и пришли к тому, что метро в Ростове будет реализовываться несколько в ином виде. Это будет в разы дешевле", - сказал он.