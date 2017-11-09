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Posted 9 ноября 2017, 13:03

Published 9 ноября 2017, 13:03

Modified 1 октября, 15:04

Updated 1 октября, 15:04

Метро в Ростове будет наземным — власти

9 ноября 2017, 13:03
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Новости Ростова
С 2018 году власти намерены приступить к разработке проектно-сметной документации по строительству метро в Ростове-на-Дону, сообщил на круглом столе в четверг замглавы администрации города по транспорту Евгений Лебедев.

Отмечается, что метро в Ростове будет наземным, и, возможно, на некоторых фрагментах уйдет под землю.

"Проект метро будет активно разрабатываться, начиная со следующего года. Это будет наземное метро, с частичным уходом под землю на некоторых участках. Мы изучили опыт зарубежных коллег, и пришли к тому, что метро в Ростове будет реализовываться несколько в ином виде. Это будет в разы дешевле", - сказал он.

Ранее строительство одной линии подземки оценивалось примерно в 70 миллионов рублей. По словам Лебедева, при таком раскладе денег из бюджета города и области на его строительство не хватит.

Лебедев также отметил, что в планах администрации города интегрировать в общественный транспорт городскую электричку.

#Город#Новости Ростова#Новости
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