Метро в Ростове будет наземным — власти

Posted 9 ноября 2017, 13:03
Published 9 ноября 2017, 13:03
Modified 1 октября, 15:04
Updated 1 октября, 15:04
Отмечается, что метро в Ростове будет наземным, и, возможно, на некоторых фрагментах уйдет под землю.
"Проект метро будет активно разрабатываться, начиная со следующего года. Это будет наземное метро, с частичным уходом под землю на некоторых участках. Мы изучили опыт зарубежных коллег, и пришли к тому, что метро в Ростове будет реализовываться несколько в ином виде. Это будет в разы дешевле", - сказал он.
Ранее строительство одной линии подземки оценивалось примерно в 70 миллионов рублей. По словам Лебедева, при таком раскладе денег из бюджета города и области на его строительство не хватит.
Лебедев также отметил, что в планах администрации города интегрировать в общественный транспорт городскую электричку.