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Проезд не подешевеет в маршрутках Ростова после установки терминалов

9 ноября 2017, 16:46
Проезд в маршрутках города Ростова-на-Дону не станет дешевле после того, как в них установят терминалы безналичной оплаты проезда, сообщил на круглом столе в четверг замглавы городской администрации Евгений Лебедев.

С 1 октября этого года подорожал проезд на 5 рублей в маршрутках и автобусах, при этом в автобусах действует дифференцированный тариф, при котором, если человек оплачивает проезд по "безналу" транспортной картой, то удорожание составило всего 1 рубль. Жители города возмутились, что при проезде в маршрутке им не оставили выбора. Они попросили установить такие же терминалы в маршрутках.

Сейчас в городе продолжается программа по масштабному обновлению парка общественного транспорта. До конца года в автобусах планируют установить еще около 300 терминалов для бесконтактной оплаты, после чего власти города перейдут к установке таких валидаторов в маршрутках.

"Нужно понимать, что стоимость проезда после этого в маршрутках не изменится, но можно будет расплатиться банковской картой", - отметил Лебедев.

После установки новых валидаторов в автобусах можно будет расплатиться банковской картой.

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