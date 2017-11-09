Проезд не подешевеет в маршрутках Ростова после установки терминалов

С 1 октября этого года подорожал проезд на 5 рублей в маршрутках и автобусах, при этом в автобусах действует дифференцированный тариф, при котором, если человек оплачивает проезд по "безналу" транспортной картой, то удорожание составило всего 1 рубль. Жители города возмутились, что при проезде в маршрутке им не оставили выбора. Они попросили установить такие же терминалы в маршрутках.
Сейчас в городе продолжается программа по масштабному обновлению парка общественного транспорта. До конца года в автобусах планируют установить еще около 300 терминалов для бесконтактной оплаты, после чего власти города перейдут к установке таких валидаторов в маршрутках.
"Нужно понимать, что стоимость проезда после этого в маршрутках не изменится, но можно будет расплатиться банковской картой", - отметил Лебедев.
После установки новых валидаторов в автобусах можно будет расплатиться банковской картой.