Проезд не подешевеет в маршрутках Ростова после установки терминалов

С 1 октября этого года подорожал проезд на 5 рублей в маршрутках и автобусах, при этом в автобусах действует дифференцированный тариф, при котором, если человек оплачивает проезд по "безналу" транспортной картой, то удорожание составило всего 1 рубль. Жители города возмутились, что при проезде в маршрутке им не оставили выбора. Они попросили установить такие же терминалы в маршрутках.