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Производить чернослив начнут в Ростовской области

9 ноября 2017, 09:55
Импортный чернослив в Ростовской области решили заменить произведенным в регионе, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский.

"В настоящее время в Цимлянском районе реализуется проект «Дары садов» по промышленному возделыванию сливы", – сообщил он. Объем инвестиций в проект, по словам спикера, составил 350 миллионов рублей.

"Этим же инвестором осуществляется переработка этой сливы в чернослив", – продолжил он.

На сегодняшний день, как подчеркнул спикер, на территорию России ввозится более 35 тысяч тонн чернослива в год, и весь он – импортного производства, Чили и Аргентины.

В Ростовской области, кроме того, ежегодно должно высаживаться не менее 280 гектаров новых фруктовых садов в связи с дефицитом местных фруктов, заключил он.

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#Новости#Анастасия Жирнякова#Экономика
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