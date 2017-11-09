Производить чернослив начнут в Ростовской области

"В настоящее время в Цимлянском районе реализуется проект «Дары садов» по промышленному возделыванию сливы", – сообщил он. Объем инвестиций в проект, по словам спикера, составил 350 миллионов рублей.
"Этим же инвестором осуществляется переработка этой сливы в чернослив", – продолжил он.
На сегодняшний день, как подчеркнул спикер, на территорию России ввозится более 35 тысяч тонн чернослива в год, и весь он – импортного производства, Чили и Аргентины.
В Ростовской области, кроме того, ежегодно должно высаживаться не менее 280 гектаров новых фруктовых садов в связи с дефицитом местных фруктов, заключил он.