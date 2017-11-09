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Posted 9 ноября 2017, 07:26

Published 9 ноября 2017, 07:26

Modified 1 октября, 14:41

Updated 1 октября, 14:41

Строительству тепличного комплекса под Ростовом мешает недостроенная дорога

9 ноября 2017, 07:26
Возведение теплицы для выращивания овощей в Ростовской области затруднено из-за отсутствия хорошей дороги к месту строительства, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский.

"Недавно мы посетили строящийся в области тепличный комплекс – сроки проведения работ, которые они для себя поставили, очень сжатые", – сообщил он.

В декабре месяце планируется на отдельной площадке уже приступить к закладке нового урожая на шести гектарах, продолжил спикер.

"Сейчас идет остекление объекта и теплоустройство, а также строительство дороги длиной в 11 километров – но ситуация с ней тяжелая", – подчеркнул он.

По словам спикера, принято решение оставить щебеночную часть недостроенной дороги, чтобы могла двигаться строительная техника, и работы по строительству комплекса продолжались.

"В феврале следующего года планируется ввести в использование все 14 гектаров комплекса", – подытожил он.

#Экономика#Новости
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