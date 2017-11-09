Строительству тепличного комплекса под Ростовом мешает недостроенная дорога

Posted 9 ноября 2017, 07:26
Published 9 ноября 2017, 07:26
Modified 1 октября, 14:41
Updated 1 октября, 14:41
"Недавно мы посетили строящийся в области тепличный комплекс – сроки проведения работ, которые они для себя поставили, очень сжатые", – сообщил он.
В декабре месяце планируется на отдельной площадке уже приступить к закладке нового урожая на шести гектарах, продолжил спикер.
"Сейчас идет остекление объекта и теплоустройство, а также строительство дороги длиной в 11 километров – но ситуация с ней тяжелая", – подчеркнул он.
По словам спикера, принято решение оставить щебеночную часть недостроенной дороги, чтобы могла двигаться строительная техника, и работы по строительству комплекса продолжались.
"В феврале следующего года планируется ввести в использование все 14 гектаров комплекса", – подытожил он.