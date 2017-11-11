Имущество обанкротившегося ростовского страховщика "Эни" пустят с молотка

Посредством аукциона конкурсный управляющий намеревается реализовать 14 лотов. Речь идет о нескольких нежилых помещениях в границах Ростова и Ростовской области, принадлежавших страховщику, земельных участках, базе отдыха и автотранспорте.
Аукцион должен состояться 29 ноября 2017 года. Из сообщений в СМИ известно, что ранее имущество страховщика было оценено в 102,9 миллиона рублей.
СК "Эни" была признана несостоятельной около года назад. Также сообщалось, что московская компания "Спект", которая в мае 2016 года на открытом аукционе за 60,3 миллиона рублей выкупила 85,2% акций страховщика, принадлежавшие департаменту имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону, обратилась в суд с требованием аннулировать сделку.
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