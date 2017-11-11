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Имущество обанкротившегося ростовского страховщика "Эни" пустят с молотка

11 ноября 2017, 09:58
Имущество, принадлежащее обанкротившейся ростовской страховой компании "Эни", было выставлено на торги за 136,2 миллиона рублей, говорится в документах в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Посредством аукциона конкурсный управляющий намеревается реализовать 14 лотов. Речь идет о нескольких нежилых помещениях в границах Ростова и Ростовской области, принадлежавших страховщику, земельных участках, базе отдыха и автотранспорте.

Аукцион должен состояться 29 ноября 2017 года. Из сообщений в СМИ известно, что ранее имущество страховщика было оценено в 102,9 миллиона рублей.

СК "Эни" была признана несостоятельной около года назад. Также сообщалось, что московская компания "Спект", которая в мае 2016 года на открытом аукционе за 60,3 миллиона рублей выкупила 85,2% акций страховщика, принадлежавшие департаменту имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону, обратилась в суд с требованием аннулировать сделку.

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