Имущество обанкротившегося ростовского страховщика "Эни" пустят с молотка

СК "Эни" была признана несостоятельной около года назад. Также сообщалось, что московская компания "Спект", которая в мае 2016 года на открытом аукционе за 60,3 миллиона рублей выкупила 85,2% акций страховщика, принадлежавшие департаменту имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону, обратилась в суд с требованием аннулировать сделку.