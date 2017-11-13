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Новые случаи бешенства выявили в Ростовской области

13 ноября 2017, 14:52
Сразу 3 новых случая бешенства выявили в Ростовской области, сообщила региональная станция по борьбе с болезнями животных.

"Домашняя кошка в селе Марфинка привлекла внимание хозяина нетипичным поведением, двух лисиц с заболеванием выявили в охотничьих хозяйствах в Зерноградском и Родионово-Несветайском районах в ходе специсследований на предмет особо опасных болезней", - сказано в сообщении.

Отмечается, что во всех случаях диагноз подтвердили специалисты региональной ветлаборатории.

Напомним, с выявленными случаями количество заболевших бешенством животных в Ростовской области сначала 2017 года составило 23 особи.

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#Новости#Происшествия
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