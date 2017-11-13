Новые случаи бешенства выявили в Ростовской области

"Домашняя кошка в селе Марфинка привлекла внимание хозяина нетипичным поведением, двух лисиц с заболеванием выявили в охотничьих хозяйствах в Зерноградском и Родионово-Несветайском районах в ходе специсследований на предмет особо опасных болезней", - сказано в сообщении.