Новые случаи бешенства выявили в Ростовской области

"Домашняя кошка в селе Марфинка привлекла внимание хозяина нетипичным поведением, двух лисиц с заболеванием выявили в охотничьих хозяйствах в Зерноградском и Родионово-Несветайском районах в ходе специсследований на предмет особо опасных болезней", - сказано в сообщении.
Отмечается, что во всех случаях диагноз подтвердили специалисты региональной ветлаборатории.
Напомним, с выявленными случаями количество заболевших бешенством животных в Ростовской области сначала 2017 года составило 23 особи.
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