Самый популярный автомобиль класса В в РФ назвали эксперты

"Верхушку рейтинга популярных машин данной категории с результатом в 73 тысячи проданных экземпляров заняла KIA Rio", - сказано в публикации.
Вторую и третью строчки списка заняли Hyundai Solaris и Volkswagen Polo с 63,3 тысячи и 32,2 тысячи проданных автомобилей соответственно.
Отмечается, что в общей сложности на покупку автотранспорта В класса за январь-сентябрь 2017-го россияне потратили 173 миллиарда рублей.
Напомним, ранее специалисты назвали самый ожидаемый в 2018 году автомобиль, им стал Renault Koleos.
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