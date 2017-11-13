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Самый популярный автомобиль класса В в РФ назвали эксперты

13 ноября 2017, 13:47
Самый популярный у россиян автомобиль класса В назвали эксперты, эти сведения опубликовал портал UfaTime.

"Верхушку рейтинга популярных машин данной категории с результатом в 73 тысячи проданных экземпляров заняла KIA Rio", - сказано в публикации.

Вторую и третью строчки списка заняли Hyundai Solaris и Volkswagen Polo с 63,3 тысячи и 32,2 тысячи проданных автомобилей соответственно.

Отмечается, что в общей сложности на покупку автотранспорта В класса за январь-сентябрь 2017-го россияне потратили 173 миллиарда рублей.

Напомним, ранее специалисты назвали самый ожидаемый в 2018 году автомобиль, им стал Renault Koleos.

р3

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#Новости#Татьяна Уляшова#Общество#Опросы
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