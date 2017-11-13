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Posted 13 ноября 2017, 13:24

Published 13 ноября 2017, 13:24

Modified 1 октября, 14:23

Updated 1 октября, 14:23

Валидаторы впервые появятся в Ростове на маршруте №77

13 ноября 2017, 13:24
Сюжет
Новости Ростова
В ростовской маршрутке №77 в начале декабря в качестве эксперимента будет введена система безналичной оплаты, рассказала представитель пресс-службы ООО "Агентство развития платежных систем".

В АРПС с инициативой обратилась компания-перевозчик АТП-5, которая обслуживает маршрут №77 "ул. Орбитальная, 20 – ТРЦ "МегаМаг", с предложением организовать опытную зону на автобусах малой вместимости для обеспечения дополнительной возможности оплаты проезда с помощью транспортной карты.

"На данный момент мы планируем установить валидаторы в шести транспортных средствах, которые будут совершать перевозку пассажиров по 77 маршруту. Запуск опытной зоны планируется в первой декаде декабря", - рассказала представитель АРПС.

Также она добавила, что в рамках проведения эксперимента дифференцированный тариф применяться не будет, поэтому стоимость поездки составит 24 рубля для всех категорий пассажиров.

"Оплатить проезд картой учащегося и картой пенсионера можно будет по полной стоимости", - уточнила спикер.

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#Общество#Новости Ростова#Новости
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