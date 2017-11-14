Губернатор попросил власти Ростова ускорить работы на Большой Садовой

Posted 14 ноября 2017, 06:22
Published 14 ноября 2017, 06:22
Modified 1 октября, 15:12
Updated 1 октября, 15:12
"Сейчас улица Большая Садовая разрыта. Нужно понять, сможет ли подрядчик выполнить вовремя поставленную задачу", - сказано в сообщении.
Отмечается, что к работам по благоустройству подключили еще четыре компании. Из-за недобросовестного подрядчика, который занимался укладкой плитки, образовалось отставание от графика. Сейчас оно ликвидируется.
Теперь объект должны сдать 15 декабря. Властей Ростова попросили жестко контролировать работы.
Также появились сведения, что сейчас приостановлена реконструкция улицы Станиславского из-за серьезных несоответствий документации. Завершить все работы планируется в мае 2018 года.
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