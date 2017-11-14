Объездную дорогу на южном въезде в Ростов перекрыли до конца недели

До конца рабочей недели перекрыли временную объездную дорогу на южном въезде в Ростов-на-Дону, сообщил ФКУ Упрдор "Азов".

"Движение транспорта, до 11 ноября осуществляющееся по временной дороге, перенаправили на левую сторону нового пойменного моста и выездную эстакаду", - сказано в сообщении. За неделю дорожники планируют закончить стройку транспортных узлов, которые свяжут городские магистрали с новыми сооружениями на участке. Отмечается. что работы проведут на 2-километровом участке. По завершению работ движение запустят в полном объеме. р3