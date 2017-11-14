rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 ноября 2017, 10:02

Published 14 ноября 2017, 10:02

Modified 1 октября, 14:31

Updated 1 октября, 14:31

Объездную дорогу на южном въезде в Ростов перекрыли до конца недели

14 ноября 2017, 10:02
До конца рабочей недели перекрыли временную объездную дорогу на южном въезде в Ростов-на-Дону, сообщил ФКУ Упрдор "Азов".

"Движение транспорта, до 11 ноября осуществляющееся по временной дороге, перенаправили на левую сторону нового пойменного моста и выездную эстакаду", - сказано в сообщении.

За неделю дорожники планируют закончить стройку транспортных узлов, которые свяжут городские магистрали с новыми сооружениями на участке.

Отмечается. что работы проведут на 2-километровом участке. По завершению работ движение запустят в полном объеме.

р3

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика