Объездную дорогу на южном въезде в Ростов перекрыли до конца недели

Posted 14 ноября 2017, 10:02
Published 14 ноября 2017, 10:02
Modified 1 октября, 14:31
Updated 1 октября, 14:31
"Движение транспорта, до 11 ноября осуществляющееся по временной дороге, перенаправили на левую сторону нового пойменного моста и выездную эстакаду", - сказано в сообщении.
За неделю дорожники планируют закончить стройку транспортных узлов, которые свяжут городские магистрали с новыми сооружениями на участке.
Отмечается. что работы проведут на 2-километровом участке. По завершению работ движение запустят в полном объеме.
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