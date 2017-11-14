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Премьера нового BMW X5 состоится летом в 2018 года

14 ноября 2017, 13:44
Автопроизводитель BMW X5 летом 2018 года презентует новое поколение модели X5, продажи авто начнутся в этом же году, сообщает издание Auto.vesti.ru.

"Собирать модель планируется в Южной Каролине. По сравнению с предшественником она станет легче на 150 килограммов. Авто представят с несколькими двигателями", - сказано в сообщении.

Отмечается, что авто получит и гибридную версию. Также появится вариант с объемом мотора 4,4 "литра" и мощностью 600 "лошадок".

Выпуск текущего BMW X5 в кузове F15 прекратится, хотя его выпустили только в 2014 году. По данным издания, производитель пошел на такие меры из-за большой конкуренции.

Агентство пишет, что у компании не получится удержать клиентов только рестайлингом.

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