Премьера нового BMW X5 состоится летом в 2018 года

"Собирать модель планируется в Южной Каролине. По сравнению с предшественником она станет легче на 150 килограммов. Авто представят с несколькими двигателями", - сказано в сообщении.
Отмечается, что авто получит и гибридную версию. Также появится вариант с объемом мотора 4,4 "литра" и мощностью 600 "лошадок".
Выпуск текущего BMW X5 в кузове F15 прекратится, хотя его выпустили только в 2014 году. По данным издания, производитель пошел на такие меры из-за большой конкуренции.
Агентство пишет, что у компании не получится удержать клиентов только рестайлингом.
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