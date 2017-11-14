Родственники жертв авиакатастрофы под Ростовом подали в суд на Flydubai

При этом представители авиакомпании не согласны с требованиями, мотивируя это тем, что Межгосударственный авиационный комитет пока не предоставил итоговый отчет о том, что стало причиной крушения Boeing 737–800. Также правозащитники дубайской компании считают, что требования родственников погибших слишком завышены.
При этом истцы уверены, что МАК специально затягивает сроки обнародования итогового документа по авиакатастрофе, поскольку в марте 2018 года с момента трагедии пройдет два года, а, значит, истечет срок подачи исков.
Ранее, по словам адвоката родственников погибших Всеволода Сазонова, Flydubai выплатила по $10 тысяч, забыв о положенных законодательством ОАЭ так называемых "кровяных деньгах" в размере 200 тысяч дирхам, что по валютному курсу на 14 ноября составляет свыше 3,2 миллиона рублей.
Весной 2017 года МАК обнародовал промежуточный отчет по авиакатастрофе, в котором указал, что причиной трагедии послужила ошибка пилотов.
Напомним, что крушение Boeing 737–800 авиакомпании Flydubai произошло в аэропорту Ростова-на-Дону 19 марта 2016 года. В результате трагедии погибли 62 человека.
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