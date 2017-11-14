Родственники жертв авиакатастрофы под Ростовом подали в суд на Flydubai

При этом представители авиакомпании не согласны с требованиями, мотивируя это тем, что Межгосударственный авиационный комитет пока не предоставил итоговый отчет о том, что стало причиной крушения Boeing 737–800. Также правозащитники дубайской компании считают, что требования родственников погибших слишком завышены.