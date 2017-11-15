Отель Sheraton в Ростове не будет принимать гостей ЧМ-2018

Ростовский отель Sheraton теперь не входит в число объектов, принимающих гостей чемпионата мира по футболу 2018 года, рассказала директор департамента экономики города Ростова-на-Дону Светлана Камбулова.

"На сегодняшний день отель Sheraton, согласно постановлению, исключен из числа тех объектов, которые будут встречать гостей чемпионата мира по футболу 2018 года", - сообщила Камбулова. Также она добавила, что администрацией города даны предложения по ряду других объектов, которые своим номерным фондом, заместят потребность в размещении гостей в полном объеме. Напомним, гостиницу не достроили из-за финансовых проблем.