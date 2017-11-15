Отель Sheraton в Ростове не будет принимать гостей ЧМ-2018

Posted 15 ноября 2017, 11:59
Published 15 ноября 2017, 11:59
Modified 1 октября, 13:29
Updated 1 октября, 13:29
"На сегодняшний день отель Sheraton, согласно постановлению, исключен из числа тех объектов, которые будут встречать гостей чемпионата мира по футболу 2018 года", - сообщила Камбулова.
Также она добавила, что администрацией города даны предложения по ряду других объектов, которые своим номерным фондом, заместят потребность в размещении гостей в полном объеме.
Напомним, гостиницу не достроили из-за финансовых проблем.