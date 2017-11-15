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Posted 15 ноября 2017, 11:59

Published 15 ноября 2017, 11:59

Modified 1 октября, 13:29

Updated 1 октября, 13:29

Отель Sheraton в Ростове не будет принимать гостей ЧМ-2018

15 ноября 2017, 11:59
Ростовский отель Sheraton теперь не входит в число объектов, принимающих гостей чемпионата мира по футболу 2018 года, рассказала директор департамента экономики города Ростова-на-Дону Светлана Камбулова.

"На сегодняшний день отель Sheraton, согласно постановлению, исключен из числа тех объектов, которые будут встречать гостей чемпионата мира по футболу 2018 года", - сообщила Камбулова.

Также она добавила, что администрацией города даны предложения по ряду других объектов, которые своим номерным фондом, заместят потребность в размещении гостей в полном объеме.

Напомним, гостиницу не достроили из-за финансовых проблем.

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