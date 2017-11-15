Сгоревшую в центре Ростова гостиницу отремонтируют до апреля 2018 года

"Заключение экспертизы позволяет отремонтировать гостиницу, а не сносить. Основные несущие конструктивные элементы не пострадали", - отметил глава в ходе пресс-подхода после коллегии администрации. Он добавил, что во вторник с гостиницы были сняты ограждения."Это дало возможность убрать весь крупный сгоревший материал", - сказал Кушнарев.
По его словам, собственники уже приступают к ремонту, который должен быть сделан из негорючих материалов. "Сроки, которые мы определили для завершения ремонта - апрель 2018 года. То есть, к чемпионату гостиница должна быть отремонтирована", - сообщил глава.
Гостиница Torn House, расположенная в центре Ростова, загорелась 21 сентября. Тогда в результате пожара погибли два человека.