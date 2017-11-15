Следствие проверит смертельное ДТП с футбольными фанатами под Ростовом

Posted 15 ноября 2017, 07:21
Published 15 ноября 2017, 07:21
Modified 1 октября, 15:25
Updated 1 октября, 15:25
"Сейчас проводится доследственная проверка по факту оказания перевозчиком услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. В итоге будут установлены все детали случившегося", - сказано в сообщении.
В ночь на среду "Газель" с футбольными фанатами врезалась в КамАЗ, стоящий на обочине. Первое авто ехало из Краснодара.
В числе погибших оказались двое детей. Сейчас трассу М-4 очистили от осколков.
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