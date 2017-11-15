Суд пересмотрит решение по сгоревшей в центре Ростова гостинице

"Апелляционная жалоба была подана 13 ноября от Нинель Залиян. Она пытается обжаловать решение от 2009 года", - сказано в сообщении.
Напомним, компании "Панорама" передала иск в суд с требованием признать за ней право собственности на административное здание, которое располагалось в переулке Семашко, 50Б. На земельном участке площадью 98 квадратных метров началось строительство девятиэтажного здания площадью 815 квадратных метров. Его начали возводить по утвержденному проекту. Однако далее появилась необходимость в надстройке комнаты на техническом этаже. Ее площадь составила почти 63 квадратных метров.
Из-за этой комнаты у компании пропала возможность зарегистрировать право собственности, так как работы проводились без получения разрешения. В результате организация обратилась в суд. Он установил, что "Панораме" принадлежит участок и она имеет право проводить стройработы по своему усмотрению, если это не противоречит утвержденным нормам. Обследование конструкций показало, что объект соответствует требованиям технической надежности и эксплуатационной безопасности.
Суд признал право собственности на здание. Также по требованию компании суд прекратил право собственности на объект незавершенного строительства площадью 98 квадратных метров. После этого информации об обжаловании решения не появлялось.
В сентябре 2017 года загорелась гостиница Torn House по вышеуказанному адресу. Возгоранию присвоили повышенный ранг. Пламя охватило 840 квадратных метров. В результате погибли два человека. Рядом с гостиницей сгорели семь машин, пожар тушили несколько часов.
Далее провели экспертизу, которая показала, что конструкции сгоревшей гостиницы сохранили работоспособное состояние. Владельцу объекта предоставили список рекомендованных восстановительных работ. Первоочередные мероприятия планируется провести до наступления зимы.
р1