Суд пересмотрит решение по сгоревшей в центре Ростова гостинице

Из-за этой комнаты у компании пропала возможность зарегистрировать право собственности, так как работы проводились без получения разрешения. В результате организация обратилась в суд. Он установил, что "Панораме" принадлежит участок и она имеет право проводить стройработы по своему усмотрению, если это не противоречит утвержденным нормам. Обследование конструкций показало, что объект соответствует требованиям технической надежности и эксплуатационной безопасности.