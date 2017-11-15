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Posted 15 ноября 2017, 15:15

Published 15 ноября 2017, 15:15

Modified 1 октября, 14:46

Updated 1 октября, 14:46

В течение трех лет в Батайске построят пять новых школ

15 ноября 2017, 15:15
Пять новых школ планируют построить в Батайске Ростовской области в течение ближайших трех лет, сообщила горадминистрация.

"До 2021 года в городе появятся три совершенно новых школ и пристройки к уже существующим", - сказано в сообщении.

После окончания строек в Батайске появятся почти пять тысяч мест для школьников. В частности, новые учебные заведения возведут в Авиагородке, Западном Батайске и СЖМ.

В более отдаленной перспективе, в 2020-2025 годах, построят несколько школ. В учебных заведениях, имеющих территорию для пристроек , возведут новые корпуса.

Напомним, из-за большого количества учеников школьники в Батайске учатся в три смены.

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