В течение трех лет в Батайске построят пять новых школ

Posted 15 ноября 2017, 15:15
Published 15 ноября 2017, 15:15
Modified 1 октября, 14:46
Updated 1 октября, 14:46
"До 2021 года в городе появятся три совершенно новых школ и пристройки к уже существующим", - сказано в сообщении.
После окончания строек в Батайске появятся почти пять тысяч мест для школьников. В частности, новые учебные заведения возведут в Авиагородке, Западном Батайске и СЖМ.
В более отдаленной перспективе, в 2020-2025 годах, построят несколько школ. В учебных заведениях, имеющих территорию для пристроек , возведут новые корпуса.
Напомним, из-за большого количества учеников школьники в Батайске учатся в три смены.
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