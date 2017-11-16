ФАС не заинтересовалась завышением цен на вокзалах Ростова

После обращения сенатора Анатолия Белякова Федеральная антимонопольная служба начала проверку размеров комиссий платежных терминалов на вокзалах и в аэропортах Москвы. Также замруководителя ФАС заверил, что будут направлены поручения в другие регионы с методикой проведения этой проверки.