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ФАС не заинтересовалась завышением цен на вокзалах Ростова

16 ноября 2017, 19:15
Управление Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области не планирует проверки по поводу повышенной комиссии платежных терминалов на вокзалах и в аэропортах, рассказал представитель пресс-службы УФАС.

После обращения сенатора Анатолия Белякова Федеральная антимонопольная служба начала проверку размеров комиссий платежных терминалов на вокзалах и в аэропортах Москвы. Также замруководителя ФАС заверил, что будут направлены поручения в другие регионы с методикой проведения этой проверки.

"Ничего не проводится, тишина в этом плане, направлений на проверку никаких не поступало", - сообщил представитель УФАС по Ростовской области.

Комиссия в платежных терминалах, которые установлены на железнодорожном вокзале Ростов-Главный, составляет 9,99% и на главном автовокзале – 0,5+15%. Таким образом, сумма комиссии со 100 рублей составляет от 10 до 15 рублей.

Ценами не радуют кафе и минимаркеты, которые находятся на территории вокзала Ростов-Главный. Бутылка 1,5-литровой воды "Кубай" стоит 100 рублей, а цена батончиков завышена почти в три раза.

Напомним, что ранее ФАС также проводились проверки по цене питания в кафе в аэропортах и на вокзалах.

Пользуетесь ли вы платежными терминалами на вокзалах?
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