ФАС не заинтересовалась завышением цен на вокзалах Ростова

После обращения сенатора Анатолия Белякова Федеральная антимонопольная служба начала проверку размеров комиссий платежных терминалов на вокзалах и в аэропортах Москвы. Также замруководителя ФАС заверил, что будут направлены поручения в другие регионы с методикой проведения этой проверки.
"Ничего не проводится, тишина в этом плане, направлений на проверку никаких не поступало", - сообщил представитель УФАС по Ростовской области.
Комиссия в платежных терминалах, которые установлены на железнодорожном вокзале Ростов-Главный, составляет 9,99% и на главном автовокзале – 0,5+15%. Таким образом, сумма комиссии со 100 рублей составляет от 10 до 15 рублей.
Ценами не радуют кафе и минимаркеты, которые находятся на территории вокзала Ростов-Главный. Бутылка 1,5-литровой воды "Кубай" стоит 100 рублей, а цена батончиков завышена почти в три раза.
Напомним, что ранее ФАС также проводились проверки по цене питания в кафе в аэропортах и на вокзалах.