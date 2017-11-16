На 12 дней возобновили продажу билетов на ЧМ-2018

"Продажи, открывшиеся 16 ноября в полдень, продлятся до 28 ноября", - сказано в публикации.
Из-за превышающего предложение спроса болельщиков просят проявить оперативность. Продавать билеты будут в режиме реального времени согласно живой очереди на сайте FIFA.
Отмечается, что по итогам первого тура продаж разошлись свыше 622 тысяч билетов, при этом заявок на приобретение поступило примерно 3,5 миллиона. В связи с этим провели жеребьевку в присутствии нотариуса.
Купить билеты на игры мундиаля можно не более четырех штук на один матч и не более, чем на семь игр.
р3