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На 12 дней возобновили продажу билетов на ЧМ-2018

16 ноября 2017, 14:51
В четверг возобновили продажу билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, часть которых пройдет в Ростовской области, сообщил "Донской туризм".
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ЧМ-2018

"Продажи, открывшиеся 16 ноября в полдень, продлятся до 28 ноября", - сказано в публикации.

Из-за превышающего предложение спроса болельщиков просят проявить оперативность. Продавать билеты будут в режиме реального времени согласно живой очереди на сайте FIFA.

Отмечается, что по итогам первого тура продаж разошлись свыше 622 тысяч билетов, при этом заявок на приобретение поступило примерно 3,5 миллиона. В связи с этим провели жеребьевку в присутствии нотариуса.

Купить билеты на игры мундиаля можно не более четырех штук на один матч и не более, чем на семь игр.

р3

А Вы уже купили билеты на ЧМ-2018?
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