Новые школы построят в "Суворовском" и "Левенцовском" в Ростове

Posted 16 ноября 2017, 10:01
Published 16 ноября 2017, 10:01
Modified 1 октября, 14:46
Updated 1 октября, 14:46
"В частности, три школы вместимостью по 1,1 тысячи учеников каждая, построят в ЖК "Левенцовский" и ЖК "Красный Аксай", в "Суворовском" появится школа на 1,34 тысячи мест", - сказано в сообщении.
Кроме того, в "Левенцовском" появятся два детских сада вместимостью в 190 и 220 детей.
Отмечается, что при помощи программы, которую планируют реализовать до 2020 года, в Ростове решат вопрос перехода всех школ на обучение в одну смену.
Помимо детских образовательных учреждений в рамках программы в новых районах будут строить дороги. Средства на проект выделяются из федерального бюджета в виде субсидии.
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