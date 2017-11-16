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Posted 16 ноября 2017, 10:01

Published 16 ноября 2017, 10:01

Modified 1 октября, 14:46

Updated 1 октября, 14:46

Новые школы построят в "Суворовском" и "Левенцовском" в Ростове

16 ноября 2017, 10:01
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Новости Ростова
Новые школы появятся в нескольких жилых микрорайонах Ростова-на-Дону благодаря участию в федеральном проекте "Жилище", сообщила горадминистрация.

"В частности, три школы вместимостью по 1,1 тысячи учеников каждая, построят в ЖК "Левенцовский" и ЖК "Красный Аксай", в "Суворовском" появится школа на 1,34 тысячи мест", - сказано в сообщении.

Кроме того, в "Левенцовском" появятся два детских сада вместимостью в 190 и 220 детей.

Отмечается, что при помощи программы, которую планируют реализовать до 2020 года, в Ростове решат вопрос перехода всех школ на обучение в одну смену.

Помимо детских образовательных учреждений в рамках программы в новых районах будут строить дороги. Средства на проект выделяются из федерального бюджета в виде субсидии.

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#Общество#Новости Ростова#Новости
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