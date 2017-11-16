Парашютную систему для миссии "Марс-2020" успешно протестировало NASA

Posted 15 ноября 2017, 22:11
Published 15 ноября 2017, 22:11
Modified 1 октября, 13:25
Updated 1 октября, 13:25
"Парашютную систему намереваются использовать при посадке летательного аппарата во время миссии "Марс-2020", - сказано в публикации.
Агентство в рамках испытаний запустило ракету с самим парашютом и средствами для сбора данных. Парашют раскрылся при скорости ракеты в 1,8 скорости звука и на высоте 42 километров. После испытаний система упала в воды Атлантики.
Отмечается, что следующий тест проведут зимой, в феврале 2018-го.
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