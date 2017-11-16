Производство самолетов-амфибий в РФ оказалось под угрозой из-за Украины

"Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева" в 2013 году заключил договор на поставку министерству обороны России пяти самолетов-амфибий Бе-200ЧС: одного с функцией пожаротушения, четыре - без нее. Ни один из самолетов не был поставлен, Арбитражный суд города Москвы в августе 2017 года постановил расторгнуть договор и взыскать с комплекса аванс в размере 6,7 миллиарда рублей, следует из документов электронной картотеки дел. На основании этого решения в ноябре комплекс внесли в реестр недобросовестных поставщиков. "ТАНТК им. Г.М. Бериева" отказывается от комментариев по этому поводу.
"ТАНТК отказался сообщить суду, на каком этапе сейчас находятся заказанные самолеты-амфибия. Так что назвать точные причины срыва контракта очень сложно", - считает ведущий аналитик компании "Аналитик-Сервис" Антон Быков. Однако, по его словам, наиболее вероятной причиной стали сложности в приобретении двигателей для амфибий. "Дело в том, что для Бе-200 поставлялись турбореактивные двигатели украинского завода "Мотор-Сич". Обострение русско-украинских отношений в последние годы отразилось и на экономической кооперации", - сообщил эксперт. Быков полагает, что надежды на благополучное решение ситуации с двигателями сохранялись до последнего. "Это видно и по заявлениям руководства таганрогского авиационного предприятия и Минпромторга России", - сообщает он.
По мнению эксперта, Минобороны России является крупнейшим заказчиком для "ТАНТК им. Г.М. Бериева", так что во многом судьба предприятия будет зависеть от их договоренности. "На данный момент "ТАНТК им. Г.М. Бериева" совместно с Объединенной авиастроительной корпорацией ведут переговоры с Минобороны России по перезаключению контракта на поставку Бе-200ЧС и реструктуризации выплаты 6,7 миллиарда рублей", - сообщает он. Быков уверен в положительном исходе переговоров. "Самолеты Минобороны нужны, а альтернативных производителей нет", - объясняет эксперт.
"Самолет нового поколения Бе-200 является последним достижением мировой гидроавиации и наиболее совершенным и эффективным из существующих самолетов-амфибий", - сообщает сайт МЧС России. По данным ресурса, базовая модификация самолета-амфибии Бе-200 - противопожарный вариант, может заправляться водой как на аэродроме, так и на водоеме.