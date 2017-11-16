Производство самолетов-амфибий в РФ оказалось под угрозой из-за Украины

"Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева" в 2013 году заключил договор на поставку министерству обороны России пяти самолетов-амфибий Бе-200ЧС: одного с функцией пожаротушения, четыре - без нее. Ни один из самолетов не был поставлен, Арбитражный суд города Москвы в августе 2017 года постановил расторгнуть договор и взыскать с комплекса аванс в размере 6,7 миллиарда рублей, следует из документов электронной картотеки дел. На основании этого решения в ноябре комплекс внесли в реестр недобросовестных поставщиков. "ТАНТК им. Г.М. Бериева" отказывается от комментариев по этому поводу.