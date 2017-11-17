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Posted 17 ноября 2017, 09:13

Published 17 ноября 2017, 09:13

Modified 1 октября, 14:37

Updated 1 октября, 14:37

В 4,1 млн руб обойдутся Ростовской области сувениры с символикой ЧМ-2018

17 ноября 2017, 09:13
К выставке, приуроченной к финальной жеребьевке FIFA власти Ростовской области намерены изготовить сувениры на 4,1 миллиона рублей, говорится в документах на портале госзакупок.

Соответствующий тендер был инициирован Дирекцией по подготовке и проведению ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону. Потенциальному подрядчику предстоит разработать дизайн-макеты сувенирной продукции и осуществить ее поставку. Речь, в частности, идет о закупке брендовых пакетов, блокнотов, ручек, флеш-карт, магнитов, календарей, значков, елочных игрушек, а также информационных буклетах на русском и английском языках.

Известно, что на магнитах и значках планируется изобразить эмблему Ростова, елочные игрушки украсят изображения узнаваемых символов южной столицы и надпись Welcome to Rostovon-Don 2018. В буклетах будет содержаться информация о стадионе "Ростов-Арена", аэропорте Платов, развлекательной зоне на левом берегу реки Дон и различных мероприятиях.

Деньги на сувенирную продукцию выделены из областной казны.

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#Анна Петрова#Экономика#Новости
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