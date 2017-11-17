В 4,1 млн руб обойдутся Ростовской области сувениры с символикой ЧМ-2018

Posted 17 ноября 2017, 09:13
Published 17 ноября 2017, 09:13
Modified 1 октября, 14:37
Updated 1 октября, 14:37
Соответствующий тендер был инициирован Дирекцией по подготовке и проведению ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону. Потенциальному подрядчику предстоит разработать дизайн-макеты сувенирной продукции и осуществить ее поставку. Речь, в частности, идет о закупке брендовых пакетов, блокнотов, ручек, флеш-карт, магнитов, календарей, значков, елочных игрушек, а также информационных буклетах на русском и английском языках.
Известно, что на магнитах и значках планируется изобразить эмблему Ростова, елочные игрушки украсят изображения узнаваемых символов южной столицы и надпись Welcome to Rostovon-Don 2018. В буклетах будет содержаться информация о стадионе "Ростов-Арена", аэропорте Платов, развлекательной зоне на левом берегу реки Дон и различных мероприятиях.
Деньги на сувенирную продукцию выделены из областной казны.
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