В 4,1 млн руб обойдутся Ростовской области сувениры с символикой ЧМ-2018

Соответствующий тендер был инициирован Дирекцией по подготовке и проведению ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону. Потенциальному подрядчику предстоит разработать дизайн-макеты сувенирной продукции и осуществить ее поставку. Речь, в частности, идет о закупке брендовых пакетов, блокнотов, ручек, флеш-карт, магнитов, календарей, значков, елочных игрушек, а также информационных буклетах на русском и английском языках.