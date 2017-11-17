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Posted 17 ноября 2017, 09:17

Published 17 ноября 2017, 09:17

Modified 1 октября, 15:11

Updated 1 октября, 15:11

Выращивать свиней вдали от сел хотят в Ростовской области из-за АЧС

17 ноября 2017, 09:17
Выращивать свиней за пределами населенных пунктов решили в Ростовской области из-за вспышек африканской чумы, следует из сообщения облправительства.

"В связи с участившимися случаями вспышек АЧС в регионе решили рассмотреть возможность создания кооперативов по выращиванию свиней на территории муниципалитетов за пределами населенных пунктов", - сказано в сообщении.

Кроме того, в регионе продолжат проводить рейды по выявлению фактов несанкционированной торговли мясом и мониторинговые исследования мяса свиней при проведении ярмарок.

Напомним, вспышку АЧС в Морозовском районе вызвало поведение фермера, который тайно свозил павших животных на свалку.

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#Экономика#Новости
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