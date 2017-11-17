Выращивать свиней вдали от сел хотят в Ростовской области из-за АЧС

Posted 17 ноября 2017, 09:17
Published 17 ноября 2017, 09:17
Modified 1 октября, 15:11
Updated 1 октября, 15:11
"В связи с участившимися случаями вспышек АЧС в регионе решили рассмотреть возможность создания кооперативов по выращиванию свиней на территории муниципалитетов за пределами населенных пунктов", - сказано в сообщении.
Кроме того, в регионе продолжат проводить рейды по выявлению фактов несанкционированной торговли мясом и мониторинговые исследования мяса свиней при проведении ярмарок.
Напомним, вспышку АЧС в Морозовском районе вызвало поведение фермера, который тайно свозил павших животных на свалку.
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