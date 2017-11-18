Еще один каток и фонтан появятся на Театральной площади в Ростове к 2022 г

По словам Мосина, при разработке концепции благоустройства Театральной площади в Ростове архитекторы столкнулись с несколькими сложностями. Она оказалась непригодной для пеших прогулок, жители города использовали ее в качестве бесплатной парковки. «Третья проблема заключалась в том, что из-за конфигурации полос, их ширины и количества, машины, выезжая с улицы Советской, разгонялись до 70 километров в час, потом резко снижали скорость. Это негативно сказывалось как на экологии данного района, так и на безопасности дорожного движения», - подчеркнул Мосин.