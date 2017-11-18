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Еще один каток и фонтан появятся на Театральной площади в Ростове к 2022 г

18 ноября 2017, 17:27
Еще один фонтан появится на главной площади города Ростова-на-Дону к 2022 году после реализации программы по благоустройству данной территории, сообщил в пятницу директор архитектурного бюро «Проект» Анатолий Мосин.

«В центре Театральной площади напротив стелы будет сухой фонтан – это ровная плоскость, которая будет организована таким образом, чтобы жители могли проходить между струями воды. В вечернее время ростовчан ожидает светомузыкальное шоу», - сказал он.

В зимнее время года из наземного фонтана планируют сделать каток.

По словам Мосина, при разработке концепции благоустройства Театральной площади в Ростове архитекторы столкнулись с несколькими сложностями. Она оказалась непригодной для пеших прогулок, жители города использовали ее в качестве бесплатной парковки. «Третья проблема заключалась в том, что из-за конфигурации полос, их ширины и количества, машины, выезжая с улицы Советской, разгонялись до 70 километров в час, потом резко снижали скорость. Это негативно сказывалось как на экологии данного района, так и на безопасности дорожного движения», - подчеркнул Мосин.

Архитекторы предложили сузить проезжую часть площади с сохранением количества полос движения и организовать под ней подземную парковку для автотранспорта.

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