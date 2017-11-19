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ФК «Ростов» не выигрывает из-за психологических проблем – тренер

19 ноября 2017, 21:46
Футбольный клуб «Ростов» не выигрывает уже 12 игру подряд из-за психологических барьеров, сообщил на пресс-конференции после ничейного матча в воскресенье главный тренер команды Леонид Кучук.

Последний выигрышный матч для ростовской команды был еще 12 августа. Тогда ростовчане разгромили на выезде «Уфу» со счетом 4:1.

«Я не могу упрекнуть команду в нежелании играть. Ясно, что команда настолько хочет победить, что это является неким психологическим тормозом, нужно просто чтобы команда поверила. У любой команды бывает такой рубеж, его просто нужно перейти. Это, я считаю, чисто психология, ты боишься пропустить любую атаку», - сказал тренер.

Сейчас команда не вошла даже в десятку турнирной таблицы российской Премьер лиги. После 17 сыгранных матчей клуб набрал всего 19 очков.

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#Новости#Юлия Ликарчук#Спорт
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