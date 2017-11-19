ФК «Ростов» не выигрывает из-за психологических проблем – тренер

«Я не могу упрекнуть команду в нежелании играть. Ясно, что команда настолько хочет победить, что это является неким психологическим тормозом, нужно просто чтобы команда поверила. У любой команды бывает такой рубеж, его просто нужно перейти. Это, я считаю, чисто психология, ты боишься пропустить любую атаку», - сказал тренер.