ФК «Ростов» не выигрывает из-за психологических проблем – тренер

Последний выигрышный матч для ростовской команды был еще 12 августа. Тогда ростовчане разгромили на выезде «Уфу» со счетом 4:1.
«Я не могу упрекнуть команду в нежелании играть. Ясно, что команда настолько хочет победить, что это является неким психологическим тормозом, нужно просто чтобы команда поверила. У любой команды бывает такой рубеж, его просто нужно перейти. Это, я считаю, чисто психология, ты боишься пропустить любую атаку», - сказал тренер.
Сейчас команда не вошла даже в десятку турнирной таблицы российской Премьер лиги. После 17 сыгранных матчей клуб набрал всего 19 очков.