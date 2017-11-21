Экс-главе "Ростовской региональной ипотечной корпорации" грозит банкротство

Сумма исковых требований составила 81,5 миллиона рублей. Ранее Александр Андрющенко являлся главой "Ростовской региональной ипотечной корпорации", которая также была признана несостоятельной. Сам предприниматель попал в поле зрения правоохранительных органов по подозрению в совершении мошеннических махинаций в особо крупном размере. Из сообщений в СМИ известно, что данное уголовное дело находится в ведении регионального управления СК. Андрющенко предъявлено обвинение в части 4 статьи 159 УК РФ, он находится под домашним арестом.