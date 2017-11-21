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Экс-главе "Ростовской региональной ипотечной корпорации" грозит банкротство

21 ноября 2017, 16:51
АО "БМ-Банк" подал исковое заявление с требованием признать банкротом бизнесмена из Ростова-на-Дону Александра Андрющенко, говорится в документах в электронной картотеке.

Сумма исковых требований составила 81,5 миллиона рублей. Ранее Александр Андрющенко являлся главой "Ростовской региональной ипотечной корпорации", которая также была признана несостоятельной. Сам предприниматель попал в поле зрения правоохранительных органов по подозрению в совершении мошеннических махинаций в особо крупном размере. Из сообщений в СМИ известно, что данное уголовное дело находится в ведении регионального управления СК. Андрющенко предъявлено обвинение в части 4 статьи 159 УК РФ, он находится под домашним арестом.

Также ответчик известен, как учредитель ГК "МИТОС" и владелец новочеркасского футбольного клуба с одноименным названием. Футбольный клуб "МИТОС" был ликвидирован в 2016 году.

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#Новости#Анна Петрова#Экономика
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