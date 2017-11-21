Ростовчане хотят запретить парковку в центре города для нарушителей

"Сейчас автолюбители часто нарушают правила парковки. При этом свободных мест на стоянках в центре города не хватает. Можно вносить в черный список водителей, которые ранее оставляли транспорт на газонах и тротуарах", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на парковках в центре города система должна отказывать в предоставлении услуг нарушителям. В таком случае водителю придется искать место для стоянки на другой территории.
Автор публикации предложил устанавливать ограничения в пределах от одного месяца до года.
На момент вторника 08.20 мск обращение поддержали три человека, против высказались 12 местных жителей.
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