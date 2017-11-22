Россия "догнала" Норвегию по количеству олимпийского золота в Сочи

Никитина завоевала в Сочи бронзовую медаль. Она будет передана американской спортсменке Кэти Юлендер. Орлова и Полицина не заняли призовых мест в соревнованиях, показав пятый и шестой результат, однако эти их достижения также будут аннулированы.