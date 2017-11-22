Россия "догнала" Норвегию по количеству олимпийского золота в Сочи

Комиссия пожизненно отстранила российских скелетонистов Александра Третьякова, Елену Никитину, Марию Орлову и Ольгу Потылицыну от участия в Олимпийских играх. Кроме того Третьякова и Никитину обязали вернуть медали, завоеванные в Сочи в 2014 году.
Напомним, что Александр Третьяков завоевал золотую медаль в мужских соревнованиях, теперь она достанется латвийцу Мартинсу Дукурсу. Серебро будет передано американскому спортсмену Мюттью Антуану, а бронзовая награда теперь принадлежит скелетонисту из Латвии Томасу Дукурсу.
Никитина завоевала в Сочи бронзовую медаль. Она будет передана американской спортсменке Кэти Юлендер. Орлова и Полицина не заняли призовых мест в соревнованиях, показав пятый и шестой результат, однако эти их достижения также будут аннулированы.
Российская федерация бобслея и скелетона попытается опротестовать данное решение. Однако надеяться на положительный исход не приходится.
Российские эксперты убеждены, скелетоном допинговый скандал не закончится. В результате может оказаться так, что Россию лишат всех значимых олимпийских наград в Сочи. Ранее золота лишился лыжник Александр Легков. Также МОК отобрал серебро у нашей страны в мужской лыжной эстафете.
В настоящее время, учитывая последние события, Россия сравнялась по числу золотых медалей в Сочи с Норвегией. Если наша страна лишится еще одного золота, она автоматически потеряет первое командное место.
р2