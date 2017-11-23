Жители снова забросали мусором ликвидированную свалку в Новошахтинске

"Свалка в районе Новошахтинска, а это по сути Красносулинский район. Жители окраин Новошахтинска свозят своему соседу мусор, в том числе найдены лампы. Мы получили отчетную информацию о том, что свалочный очаг ликвидирован, но мы выезжали на место, и увидели, что, да, ламп нет, но наблюдается в периметре несколько сот метров свалочные очаги", - отметил он.