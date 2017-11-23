Жители снова забросали мусором ликвидированную свалку в Новошахтинске

"Свалка в районе Новошахтинска, а это по сути Красносулинский район. Жители окраин Новошахтинска свозят своему соседу мусор, в том числе найдены лампы. Мы получили отчетную информацию о том, что свалочный очаг ликвидирован, но мы выезжали на место, и увидели, что, да, ламп нет, но наблюдается в периметре несколько сот метров свалочные очаги", - отметил он.
По словам местных жителей, на которых сослался эксперт, жители продолжают свозить сюда мусор из соседних населенных пунктов.
Ранее RostovGazeta писала также о том, что власти города Батайска Ростовской области нашли деньги на уборку свалки в микрорайоне Солнечный только после попадания на интерактивную карту свалок. Стоимость расчистки территории составила 4,2 миллиона рублей. По словам эксперта, это те средства, которые могли направить на достройку больницы в центре города. Недострой простаивает с 2015 года.