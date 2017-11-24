МРОТ поднимут до прожиточного минимума к 2020 году в Ростовской области

"К первому чтению проекта бюджета на 2018-2020 годы в его составе созданы резервы на ежегодное повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы, а также на реализацию федеральных решений по поручению президента и правительства РФ", – сообщила она.
В проекте бюджета при этом будет учтена необходимость доведения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума, подчеркнула спикер.
"Всего на данные цели в проекте областного бюджета зарезервированы средства в размере: на 2018 год – 850 миллионов, 2019 – 5,2 миллиарда рублей, 2020 – 5,1 миллиарда", – уточнила она.
Кроме того, будет проведена индексация социальных выплат и стипендиального фонда на 4% ежегодно, заключила Федотова.
Прожиточный минимум - величина, складываемая из стоимости минимальной продовольственной корзины и товаров непродовольственного происхождения, 10-12% которого составляет стоимость минимального набора необходимых для жизни духовных ценностей. Для трудоспособного населения этот показатель в Ростовской области сейчас составляет 10,62 тысячи рублей. Для детей он равен 10,5 тысячи рублей, для пенсионеров - 8,09 тысячи.