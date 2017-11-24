Расходы на культуру в Ростовской области вырастут вдвое в 2018 году

"На культуру предусмотрены ассигнования в объеме 3 миллиардов рублей, рост от изначально принятого на 2017 год – в 2 раза", – сообщила она.
По словам Федотовой, основная часть средств предусмотрена на обеспечение финансами учреждений культуры, а также – на повышение заработных плат работников муниципальных учреждений культуры в рамках реализации имеющихся указов.
"На образование потратят 37 миллиардов рублей, что на 1,6 миллиарда больше, чем тратится в 2017 году", – добавила спикер.
Более 1 миллиарда рублей ежегодно тратится на молодежную политику, из которых более 900 миллионов рублей идет на отдых и оздоровление детей, отметила она.
Кроме того, будет проведена индексация социальных выплат и стипендиального фонда на 4% ежегодно, заключила Федотова.