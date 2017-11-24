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Расходы на культуру в Ростовской области вырастут вдвое в 2018 году

24 ноября 2017, 09:09
В 2018 году на культуру в Ростовской области будет потрачено 3 миллиарда рублей, рассказала министр финансов Ростовской области Лилия Федотова.

"На культуру предусмотрены ассигнования в объеме 3 миллиардов рублей, рост от изначально принятого на 2017 год – в 2 раза", – сообщила она.

По словам Федотовой, основная часть средств предусмотрена на обеспечение финансами учреждений культуры, а также – на повышение заработных плат работников муниципальных учреждений культуры в рамках реализации имеющихся указов.

"На образование потратят 37 миллиардов рублей, что на 1,6 миллиарда больше, чем тратится в 2017 году", – добавила спикер.

Более 1 миллиарда рублей ежегодно тратится на молодежную политику, из которых более 900 миллионов рублей идет на отдых и оздоровление детей, отметила она.

Кроме того, будет проведена индексация социальных выплат и стипендиального фонда на 4% ежегодно, заключила Федотова.

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#Новости#Культура
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