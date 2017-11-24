Стали известны лучшие музыкальные альбомы 2017 года

Кроме того, в топ-10 лучших музыкальных альбомов в уходящем году попали пластинки исполнителей Father John Misty, LCD Soundsystem, J Hus, SZA, Лана Дель Рей, Уайли и Лиам Галлахер. Последнее место в списке занял диск Drunk, записанный фанк-басистом Стивеном Брунером, известным как Thundercat.