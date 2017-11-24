Всплеск ДТП зафиксирован в Ростове в первый снегопад

На трассе М-4 "Дон" утром несколько автомобилей перевернулись, серьезно никто не пострадал. Аварии произошли по вине водителей, которые забыли поменять летние колеса.
"Небольшой всплеск ДТП зафиксировали сотрудники ГИБДД в первый снегопад в регионе. Всего в области произошло 24 аварии, в которых пострадали семь человек. Детей среди пострадавших нет", - отметили в ведомстве.
Согласно сервису "Яндекс.Пробки", общая дорожная ситуация в Ростове по загруженности автодорог оценивается в шесть баллов.
В связи со снижением температуры и ухудшением погодных условий на территории области, ГИБДД рекомендует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными на дороге.
Следует избегать резких маневров, а также выполнять предписания дорожных знаков.Обязательно передвигайтесь на автомобиле, оборудованном ошипованной зимней резиной, поскольку ездить на "летней" резине зимой крайне опасно.
Пешеходам необходимо переходить дорогу только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора. В темное время суток используйте на одежде световозвращающие элементы.
Особое внимание водителям необходимо обратить на соблюдение скоростного режима.