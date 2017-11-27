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ФК "Ростов" переломил серию из 12 матчей без побед

27 ноября 2017, 09:31
Футбольный клуб "Ростов" переломил серию из 12 матчей без побед в российской Премьер Лиге в матче с "Анжи" в воскресенье, передает корреспондент RostovGazeta.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу ростовчан. Последний выигрышный матч для ростовской команды был еще 12 августа.

Подготовиться к игре в воскресенье у команды не было много времени и ресурсов, сообщил на послематчевой пресс-конференции главный тренер ФК "Ростов" Леонид Кучук. "По игре что-то получалось, что-то не получалось, но если взять игру в целом, то запланированное получилось", - сказал он. По его словам, атмосфера в команде психологически была натянутой, но игроки смогли это преодолеть и выйти в быстрые атаки. По мнению тренера, в матче в воскресенье у игроков было преимущество в пространстве.

Болеете за "Ростов"?
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