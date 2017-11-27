Живые бактерии из космоса обнаружили ученые на поверхности МКС

"Живые организмы обнаружили на ватных тампонах, которыми берут образцы с поверхности космической станции", - сказано в публикации.
Пробы берут с мест, в которых скапливаются отходы отработанного топлива МКС, или с мест наибольшего затемнения корпуса. Затем пробы отправляют на Землю для изучения.
В одной из партий и обнаружили микроорганизмы, которых при запуске МКС там не было. Очевидно, что они прибились к кораблю уже в космосе.
Отмечается, что в настоящее время бактерии изучают. По предварительным результатам, угрозы для человечества они не представляют.
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