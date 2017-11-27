rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Живые бактерии из космоса обнаружили ученые на поверхности МКС

27 ноября 2017, 12:00
Живые бактерии из космоса обнаружили российские ученые на поверхности МКС, эти сведения опубликовало издание Рlanet Тoday.

"Живые организмы обнаружили на ватных тампонах, которыми берут образцы с поверхности космической станции", - сказано в публикации.

Пробы берут с мест, в которых скапливаются отходы отработанного топлива МКС, или с мест наибольшего затемнения корпуса. Затем пробы отправляют на Землю для изучения.

В одной из партий и обнаружили микроорганизмы, которых при запуске МКС там не было. Очевидно, что они прибились к кораблю уже в космосе.

Отмечается, что в настоящее время бактерии изучают. По предварительным результатам, угрозы для человечества они не представляют.

р3

Материалы по теме
Об изменении ДНК человека под влиянием космоса рассказало NASA Космическая пыль распространяет жизнь в космосе– ученые
#Новости#Татьяна Уляшова#Наука
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Подробности гибели женщины из-за падения дерева назвали в Ростовской области
Сегодня, 09:35
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00