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Активисты предлагают не убивать, а изолировать собак перед ЧМ-18 в Ростове

29 ноября 2017, 08:25
На время проведения чемпионата мира по футболу в Ростове в 2018 году всех бездомных собак вокруг стадиона собираются отловить и передержать в специальном помещении, рассказал учредитель проекта "Собачий патруль" Сергей Меньшиков.

"Не имеет смысла убивать животных. Давайте мы просто вокруг стадиона всех собак выловим, передержим, а потом выпустим", – сообщил он.

Если мы начнем убивать собак – это будет хуже для репутации города, уверен Меньшиков.

"Москва уже думает об этом для всех городов, которые принимают чемпионат. Скоро мы будем разговаривать об этом с губернатором, чтобы он дал нам возможность их отловить в условной "золотой миле" вокруг стадиона", – объяснил Меньшиков.

Общероссийской программой и сбором подписей влиятельных лиц занимается фонд "Будущее", добавил он.

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