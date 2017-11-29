Активисты предлагают не убивать, а изолировать собак перед ЧМ-18 в Ростове

"Не имеет смысла убивать животных. Давайте мы просто вокруг стадиона всех собак выловим, передержим, а потом выпустим", – сообщил он.
Если мы начнем убивать собак – это будет хуже для репутации города, уверен Меньшиков.
"Москва уже думает об этом для всех городов, которые принимают чемпионат. Скоро мы будем разговаривать об этом с губернатором, чтобы он дал нам возможность их отловить в условной "золотой миле" вокруг стадиона", – объяснил Меньшиков.
Общероссийской программой и сбором подписей влиятельных лиц занимается фонд "Будущее", добавил он.