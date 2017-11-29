Война за Hyatt в Ростове говорит о смене позиции власти к проекту – эксперт

Строительство отеля сети Regency Hyatt началось в центре Ростова-на-Дону еще в 2007 году, однако из-за двух кризисов до сих пор не достроен. "Вокруг отеля в 2017 году развернулась настоящая война, в результате которой строительные работы выполнены лишь на 85%, а до конца крайнего срока для участия в приеме участников и гостей ЧМ 2018 года осталось около месяца. Последний визит губернатора на стройплощадку в октябре показал неудовлетворительные темпы строительства", - рассказывает эксперт.