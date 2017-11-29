Война за Hyatt в Ростове говорит о смене позиции власти к проекту – эксперт

"Судя по тому, что вместо ускоренного строительства конфликт вокруг отеля приобретает все более уголовный и публичный оттенок, можно сделать вывод, что участникам конфликта известны дополнительные причины, по которым проект Hyatt Regency Rostov Don-Plaza не сможет принять участие в размещении участников и гостей ЧМ по футболу 2018", - говорит Быков.
Он предположил, что "позиция федеральных и региональных властей по отношению к отелю изменилась и теперь остается только искать виноватых, чем собственно и занимаются участники проекта". Эксперт высказал сомнение в достройке отеля Hyatt в Ростове к чемпионату мира по футболу в 2018 году после сообщений о банкротстве владельцев гостиницы.
"Не вызывает сомнений, что отель Hyatt будет достроен. Не вызывает сомнений, что Ростову необходим отель такого уровня. Однако вызывают сомнения сроки сдачи", - сказал он.
Строительство отеля сети Regency Hyatt началось в центре Ростова-на-Дону еще в 2007 году, однако из-за двух кризисов до сих пор не достроен. "Вокруг отеля в 2017 году развернулась настоящая война, в результате которой строительные работы выполнены лишь на 85%, а до конца крайнего срока для участия в приеме участников и гостей ЧМ 2018 года осталось около месяца. Последний визит губернатора на стройплощадку в октябре показал неудовлетворительные темпы строительства", - рассказывает эксперт.
Напомним, в июле 2017-го власти пообещали компенсировать часть ставки по кредиту, если отель достроят в срок. В бюджете на будущий год даже заложили на эти цели 350 миллионов рублей. Сейчас готовность отеля оценивается примерно на 85%. Вопрос в итоговой отделке и меблировании номеров. Эксперт высказал уверенность в том, что даже если инвесторы не успеют достроить отель к чемпионату, город сможет принять гостей и без него.
"Ростов-на-Дону располагает достаточным номерным фондом для замещения недостроенного отеля. В общей сложности более 12,5 тысячи номеров. Так что место долгостроя может занять отель Mercure или "Доломан", - отметил он.